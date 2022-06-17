Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Головні союзники Росії у війні з Україною - це нафта й газ, а не Казахстан і Білорусь. Поки Російська Федерація отримує мільярди доларів за продаж своїх енергоносіїв та буде їх отримувати хоч у меншій кількості, якщо продаватиме на ринок Азії, російська економіка може існувати", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що через зростання цін на нафту й газ прибуток Російської Федерації за місяці повномасштабної війни проти України зріс, попри санкції.

"Ми не можемо говорити про те, що країни, які купують російські енергоносії, такі як Китай та Індія, не є реальними союзниками Росії в її боротьбі за економічне виживання. І це навіть не всі держави, які отримують енергоносії з Росії. За кілька місяців війни проти України Росія отримала більше прибутку, ніж отримувала до 24 лютого. Ціна на енергоносії у світі зростає", - зауважив Віталій Портников.

7 червня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що ЄС повинен спільно працювати над затвердженням сьомого пакету санкцій, який має включати повну відмову від газу з Росії.

Американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявив, що Європа винна у фінансуванні війни РФ проти України.

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