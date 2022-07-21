Росія ось-ось вичерпає потенціал в Україні, - голова британської розвідки
Голова розвідки Великої Британії сказав, що російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів
Про це пише Sky News з посиланням на заяву глави MI6 Річарда Мура.
За його словами, це дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.
"Я думаю, що вони ось-ось вичерпають потенціал. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", - сказав він.
Впродовж останніх кількох тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.
- 20 липня британська розвідка назвала фактор, який стане ключовим у боях за Херсон.
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