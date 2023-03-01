Росія посилює інформаційні операції, щоб сповільнити поставки зброї Україні, - ISW

Про це повідомляє ISW.

Згідно з інформацією, російська влада, схоже, посилює просування інформаційних операцій під чужим прапором, щоб відволікти увагу від відсутності відчутних перемог на полі бою і сповільнити надання Заходом танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.

Міністерство оборони Росії 28 лютого звинуватило "США та їхніх спільників" у планах здійснити провокацію в Україні з використанням токсичних хімічних речовин.

"Очевидне зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивих прапорів, яка звинувачує Україну у підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров'я, Молдова", – зазначають аналітики.

У звіті приходять до висновку: "Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть".