Росія посилює інформаційні операції, щоб сповільнити поставки зброї Україні, - ISW
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) перерахували інформаційні операції, які Росія посилює, щоб стримати надання Україні озброєння
Про це повідомляє ISW.
Згідно з інформацією, російська влада, схоже, посилює просування інформаційних операцій під чужим прапором, щоб відволікти увагу від відсутності відчутних перемог на полі бою і сповільнити надання Заходом танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.
Міністерство оборони Росії 28 лютого звинуватило "США та їхніх спільників" у планах здійснити провокацію в Україні з використанням токсичних хімічних речовин.
"Очевидне зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивих прапорів, яка звинувачує Україну у підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров'я, Молдова", – зазначають аналітики.
У звіті приходять до висновку: "Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть".
- 25 лютого Дмитро Медведєв заявив, що РФ воює в Україні проти цілої імперії ворогів, які нібито мають на меті "задушити" Росію.
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