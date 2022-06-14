Росія почала частіше застосовувати ракети часів СРСР, - Повітряні сили ЗСУ

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Радіо Свобода.

"Нині противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - сказав Ігнат.

За його словами, маса бойової частини Х-22 становить 900 кілограмів, і вона спричиняє руйнування цивільних об’єктів через те, що часто не потрапляє в ціль.

Речник додав, що Росія останнім часом застосовує свою авіацію дистанційно з Білорусі і акваторії Чорного моря, а також з своєї території.