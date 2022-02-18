"Росія почала протиправну депортацію жителів ОРДЛО": партія "Слуга Народу" закликала світ категорично засудити дії окупантів

Про це йдеться у заяві партїй, яку оприлюднила очільниця Олена Шуляк в Telegram.



Там заявили, що Росія вдалася до чергових провокацій на Донбасі.



"Кремлю та його маріонетковим режимам було недостатньо багатомісячного "марафону" з концентрацією російського військового контингенту на українських кордонах. Їм було мало вчорашніх обстрілів дитячих садочків, шкіл та житлових будинків на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей. Сьогодні вони почали протиправну депортацію мешканців тимчасово окупованих українських територій, зокрема дітей до РФ", - йдеться у заяві.



У партії зазначили, що це робиться це під фейковим приводом, нібито підготовки ЗСУ наступальної операції на тимчасово окупованих територіях.



"Не маємо жодного сумніву щодо мети цієї провокації: штучно створити привід для повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ми розцінюємо цей крок терористів, підтримуваних РФ, як грубе порушення базових норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення", - заявили у політсилі.



Там зазначили, що Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом.



"Відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі. Ми – виключно за дипломатичний шлях, шлях перемовин, який у ситуації навколо Донбасу є безальтернативним. Саме наша сторона пропонувала екстренно скликати засідання ТКГ з огляду на загострення ситуації, але представники російських окупаційних адміністрацій відмовилися від переговорного процесу", - йдеться у заяві.



Партія звернулась до міжнародної спільноти із закликом категорично засудити дії російських окупаційних адміністрацій на Донбасі та змусити РФ припинити порушення норм міжнародного гуманітарного права.



"Лише тверда позиція світового співтовариства зможе відвернути гуманітарну катастрофу, яку сьогодні готує на Донбасі російська окупаційна влада", - вважають у партії.



Там також звернулись до жителів ОРДЛО.



"Україна ніколи не була й сьогодні не є вашим ворогом. Ми не допустимо з нашого боку лінії розмежування жодних дій, що можуть призвести до загрози вашому життю і здоровʼю. Якщо ви сьогодні почуваєтеся в небезпеці через нагнітання істерії окупантами – запрошуємо кожного з вас на підконтрольну Україні територію, де ви знайдете і притулок, і допомогу, а головне – безпеку. Створимо всі умови для того, щоб ви могли вести мирне та спокійне життя, як у дома, тому що в Україні ви – усюди вдома. І жодна агресія чи тимчасова окупація це не змінить", - підсумували у політсилі.

Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади.

У Офісі президента повідомили, що росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну.