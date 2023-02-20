Росія попри санкції продає зброю на міжнародному ярмарку в ОАЕ

Про це інформує AP.

Видання пише, що, ця Міжнародна оборонна виставка показує, що країни Перської затоки прагнуть зближення з Росією, проте й не відкидають співпрацю із Заходом.

Журналісти AP, яких спершу намагалися затримати без жодних пояснень, змогли потрапити до намету, де Росія під час виставки продає різні типи зброї, починаючи від автомата Калашникова і закінчуючи ракетними установками.

Вони з'ясували, що на виставці також був присутній віцепрем'єр-міністр Росії Денис Мантуров, який перебуває під міжнародними санкціями. Видання зазначає, що його описують як "відповідального за нагляд за російською збройовою промисловістю та відповідальним за оснащення мобілізованих військ". Він зазначив, що повномасштабна війна в Україні є "рекламою російської зброї".

Bloomberg додає, що Росія намагається продати понад 200 одиниць зброї. Крім ракетних установок, на продаж виставили також танки, системи ППО та боєприпаси. Видання зазначає, що там намагаються продати зброю, яка була випробувана в боях під час повномасштабної війни в Україні.

"Більшість представленої продукції вже пройшли випробування в реальних бойових умовах. Це одна з головних переваг російської зброї перед конкурентами", - заявив глава російського державного оборонно-промислового концерну "Ростех" Сергій Чемезов.

Також Bloomberg зазначає, що російський намет був розміщений окремо від інших: його розмістили в ізольованому павільйоні на заході разом із російським державним торговим агентом "Рособоронекспорт".