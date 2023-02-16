Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє "Радіо Свобода".

Санкції також стосуватимуться окремих осіб, які підтримують війну та допомагають у її проведенні.

"Цей пакет поглибить і розширить санкції в певних категоріях, які вже були існують. Зокрема, санкції будуть стосуватись обмеження потоку технологій до російської оборонної промисловості, хайтек обладнання тощо", - повідомила вона.

За її словами, нові обмеження зачеплять також треті країни, які допомагають РФ обходити санкції. Наступний пакет буде "особливо сконцентрований" на Ірані, Північній Кореї, Китаї та ряді інших держав.

"Ми бачимо, що росіяни стають досить розумними, імпортуючи персональні комп’ютери й холодильники з третіх країн, а часом і з наших країн, і потім з цього обладнання вони виймають чіпи (напівпровідники) і використовують їх для своєї воєнної машини. Ми вдаримо по цих ухилянтах як в наших країнах, так і в третіх країнах", - підкреслила Нуланд.

Санкції також торкнуться банківського сектору