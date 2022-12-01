Росія поширює фейкові відео з військовополоненими, щоб зганьбити ЗСУ, - Маляр

Про це інформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу Military Media Center.

"Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників і захисниць через нібито неналежне поводження з військовополоненими", - зазначила Ганна Маляр.

Заступниця МО України наголосила, що Сили оборони України дотримуються норм міжнародного права, тож усі військовополонені мають належні умови утримання.

"Нагадаю, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати і грабувати. Ті з них, хто потрапив у полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується доступ представників міжнародних організацій",- додала вона.

Нагадаємо, міноборони РФ 18 листопада заявило про "розстріл" українськими військовими російських солдатів, які намагалися здатися в полон. Також у виданні The New York Times з'явилося відео "розстрілу" з Макіївки на Луганщині, яке викликало резонанс у соцмережах.

11 листопада Генеральний штаб ЗСУ пояснив військовим Білорусі та Російської Федерації, як здатися в полон. Їм гарантуватимуть гідні умови життя та зв'язок із рідними.

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