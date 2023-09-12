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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія посилює ППО навколо Москви, щоб "ефективніше" захищатися від атак БПЛА, - британська розвідка

Росія посилює ППО навколо Москви, щоб "ефективніше" захищатися від атак БПЛА, - британська розвідка

12 вересня, 2023 вiвторок
09:08
Війна з Росією Москва

Останніми тижнями Росія перелаштувала свою протиповітряну оборону навколо Москви, намагаючись "ефективніше" захищатися від атак безпілотників, яких місто зараз часто зазнає

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

Зазначається, що з початку вересня 2023 року російські системи протиповітряної оборони SA-22 навколо столиці були встановлені на піднесених вежах і пандусах.

У британській розвідці додають, що після ударів по авіабазах Енгельс і Рязань у грудні 2022 року Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті виступити як гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", - наголошують у міноборони Британії.

Атака на Москву 7 вересня: що відомо

У четвер, 7 вересня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про чергову атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. 

Зазначалося, що уламки впали неподалік аеропорту "Жуковський". У сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.

Однак за словами міського голови Москви, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків тоді не було.

Водночас у МНС РФ повідомляли про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.

Міноборони РФ традиційно звинуватив у атаці Україну. Там додали, що того дня ще два дрони начебто збили і над Ростовською областю РФ.

Росія
ППО
безпілотник
Велика Британiя
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