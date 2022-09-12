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Ексклюзив

Росія посипалася на всіх фронтах: відбуваються конфлікти всередині генералітету РФ, - офіцер ЗСУ Лапін

12 вересня, 2022 понедiлок
17:20
війна з Росією Шойґу і Герасімов

Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат України VIII скликання Ігор Лапін вважає, що в Росії вже починають міркувати над своїм майбутнім

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Вже неможливо приховати втечу росіян через жести доброї волі. Весь світ побачив, що ми можемо їх бити. Цей переломний момент дав поштовхи, щоб прискорити пана Шольца та розблокувати постачання танків з Німеччини. Політика умиротворення Путіна вже не діє. Росія посипалася на всіх фронтах, відбуваються конфлікти всередині генералітету РФ, Шойгу в немилості, ніхто не хоче бути винним у провалі", - зауважив Лапін.

За його словами, російський генералітет розуміє, що щось не так з їхнім царем.

"У Росії політику робить 5% населення, яке мешкає у великих містах - Москва та Санкт-Петербург. Там починає сипатися суспільна думка і це теж переломний момент. Деморалізований противник сиплеться в багатьох місцях і вони вже розуміють свої проблеми на Херсонщині", - додав Лапін. 

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