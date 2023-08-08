Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО, - Зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Глава держави заявив, що членство в НАТО для України не є наступальною метою, оскільки ЗСУ не мають наміру йти за межі своїх територій. Наша країна прагне стати членом Північноатлантичного альянсу, оскільки це дасть чіткі гарантії безпеки.

"Росія повинна бути вдячна, якщо Україна буде в НАТО. Саме так! Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на її територію. Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав. Нам ніколи не хотілося ніякої війни. Ми просто воюємо з усім наслідками російської війни на території України. Для нас НАТО - це суто гарантії безпеки", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що наступальні дії Сили оборони проводяться виключно на території України, а головною метою є відновлення територіальної цілісності.