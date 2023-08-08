Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО для нашої країни не є наступальною місією, але лише гарантія безпеки
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.
Глава держави заявив, що членство в НАТО для України не є наступальною метою, оскільки ЗСУ не мають наміру йти за межі своїх територій. Наша країна прагне стати членом Північноатлантичного альянсу, оскільки це дасть чіткі гарантії безпеки.
"Росія повинна бути вдячна, якщо Україна буде в НАТО. Саме так! Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на її територію. Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав. Нам ніколи не хотілося ніякої війни. Ми просто воюємо з усім наслідками російської війни на території України. Для нас НАТО - це суто гарантії безпеки", - підкреслив президент.
Зеленський наголосив, що наступальні дії Сили оборони проводяться виключно на території України, а головною метою є відновлення територіальної цілісності.
- Міністр оборони України Олексій Резніков 23 липня заявив, що під час наступного саміту НАТО влітку 2024 року, Україну, ймовірно, зможуть прийняти до Альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе