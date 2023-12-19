Росія причетна до подій на Близькому Сході і це негативно впливає на підтримку України, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Ми розуміємо, що це трагедія для людей на Близькому Сході, але ми також маємо розуміти, що у нас повномасштабна війна. Я співчуваю усім без винятку жертвам, але наголошую, що Росія в цій трагедії досягла успіху, це їх рук справа. Вони не досягли успіху на полі бою в Україні, але досягли шляхом дипломатії у цьому треку", - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що деякі держави почали вагатися, балансувати, розставляти нові пріоритети:

"Одні казали, що треба допомагати Україні, а інші – Ізраїлю, адже Київ отримує допомогу вже другий рік і наче ще стоїть на ногах. Тобто все це точно мало негативний вплив".

Також він пояснив ситуацію з візитом на Близький Схід на початку конфлікту:

"Щодо моєї поїздки на Близький Схід, я був готовий до цього від самого початку і це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Але напевне у них були інші пріоритети".