Росія причетна до подій на Близькому Сході і це негативно впливає на підтримку України, - Зеленський
Війна на Близькому Сході, як будь-який виклик, за яким стоїть РФ, має вплив на допомогу Україні Розфокус допомоги Україні, розфокус консолідації та підтримки України впливає на стійкість України і допомогу нам
Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.
"Ми розуміємо, що це трагедія для людей на Близькому Сході, але ми також маємо розуміти, що у нас повномасштабна війна. Я співчуваю усім без винятку жертвам, але наголошую, що Росія в цій трагедії досягла успіху, це їх рук справа. Вони не досягли успіху на полі бою в Україні, але досягли шляхом дипломатії у цьому треку", - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що деякі держави почали вагатися, балансувати, розставляти нові пріоритети:
"Одні казали, що треба допомагати Україні, а інші – Ізраїлю, адже Київ отримує допомогу вже другий рік і наче ще стоїть на ногах. Тобто все це точно мало негативний вплив".
Також він пояснив ситуацію з візитом на Близький Схід на початку конфлікту:
"Щодо моєї поїздки на Близький Схід, я був готовий до цього від самого початку і це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Але напевне у них були інші пріоритети".
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