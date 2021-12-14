Росія пригрозила ЄС відповіддю за санкції проти ПВК Вагнер

Про це йдеться на сайті МЗС Росії.



"Закликаємо Євросоюз припинити спроби втручання у внутрішні справи суверенних держав-членів ООН. Почати вибудовувати взаємодію з усіма членами міжнародного співтовариства на основі рівноправності та взаємної поваги. Зрештою, відмовитися від усіх запроваджених за межами міжнародного права односторонніх обмежувальних заходів. Росія залишає за собою право відповіді на недружні дії ЄС", - заявила Захарова.



Вона заявила, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.



"Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню і зовнішню політику", - сказала Захарова.



Представниця МЗС Росії також закликала ЄС перестати втручатися у внутрішні справи суверенних країн.

Нагадаємо, 13 грудня ЄС ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. У санкційному списку - три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК.