Євросоюз ввів санкції проти ПВК Вагнера: хто у списку
У понеділок, 13 грудня, ЄС ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. У санкційному списку - три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК
Про це йдеться в рішенні ЄС.
Санкції запровадили проти ПВК Вагнера, а також пов'язаних із нею юридичних осіб: ООО "Велада", ООО "Евро Полис". Перші дві уклали із сирійською владою контракти на видобування газу й нафти у Сирії, а третю група використовувала як прикриття для укладання контрактів з найманцями.
До списку санкцій потрапили:
- Дмитро Уткін - ексофіцер російської військової розвідки (ГРУ), засновник ПВК Вагнера;
- Денис Харитонов - заступник регіонального керівника Астраханського відділення Союзу добровольців Донбасу, член Думи Астраханської області і ПВК Вагнера;
- Сергій Щербаков - позаштатний співробітник ГРУ і найманець ПВК Вагнера;
- Валерій Захаров - колишній співробітник ФСБ, є радником з питань безпеки президента Центрально-Африканської Республіки (ЦАР);
- Андрій Трощев - начальник штабу групи Вагнер, яка діє в Сирії;
- Андрій Богатов - керівник 4-ї штурмової і розвідувальної роти з групи Вагнера, яка діє в Сирії і навчає і керує сирійськими військами;
- Станіслав Дичко - ексспівробітник Ставропольської міліції, є найманцем групи Вагнера;
- Олександр Кузнєцов, який входить до командного складу Вагнера.
Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження активів підсанкційних осіб на території держав-членів Європейського Союзу.
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