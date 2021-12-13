Євросоюз ввів санкції проти ПВК Вагнера: хто у списку

Про це йдеться в рішенні ЄС.



Санкції запровадили проти ПВК Вагнера, а також пов'язаних із нею юридичних осіб: ООО "Велада", ООО "Евро Полис". Перші дві уклали із сирійською владою контракти на видобування газу й нафти у Сирії, а третю група використовувала як прикриття для укладання контрактів з найманцями.



До списку санкцій потрапили:

Дмитро Уткін - ексофіцер російської військової розвідки (ГРУ), засновник ПВК Вагнера;

Денис Харитонов - заступник регіонального керівника Астраханського відділення Союзу добровольців Донбасу, член Думи Астраханської області і ПВК Вагнера;

Сергій Щербаков - позаштатний співробітник ГРУ і найманець ПВК Вагнера;

Валерій Захаров - колишній співробітник ФСБ, є радником з питань безпеки президента Центрально-Африканської Республіки (ЦАР);

Андрій Трощев - начальник штабу групи Вагнер, яка діє в Сирії;

Андрій Богатов - керівник 4-ї штурмової і розвідувальної роти з групи Вагнера, яка діє в Сирії і навчає і керує сирійськими військами;

Станіслав Дичко - ексспівробітник Ставропольської міліції, є найманцем групи Вагнера;

Олександр Кузнєцов, який входить до командного складу Вагнера.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.

У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.

30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.

Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження активів підсанкційних осіб на території держав-членів Європейського Союзу.