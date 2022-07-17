Росія пригрозила швейцарській газеті позовом через зображення Путіна у вигляді клоуна
Посольство РФ у Швейцарії пригрозило газеті Neue Zurcher Zeitung позовом через колаж із зображенням російського диктатора Володимира Путіна у вигляді клоуна
Про це йдеться у заяві посольства РФ у Швейцарії.
Посольство надіслало листа Neue Zurcher Zeitung через статтю, в якій опублікували колаж на Путіна.
25 червня на сайті видання вийшов матеріал про меми воєнного часу, в якому було опубліковано кілька зображень, які розійшлися в соцмережах. На одному з них Володимир Путін зображений з клоунським носом і райдужним розфарбуванням ЛГБТ на обличчі. На іншому президент України Володимир Зеленський представлений в образі Капітана Америки.
У російському посольстві заявили, що зображення Путіна з посиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців перебувають за межею розумного. Також там обурилися, що Володимира Зеленського зображено у вигляді супергероя.
"Що стосується особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, ні до села - ні до міста", - написали у посольстві РФ.
Також там заявили, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією публікацією через поширення інформації, яка "ганьбить" честь і гідність", а також наклеп.
У Neue Zurcher Zeitung поки жодним чином не відреагували на листа.
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