Росія продовжує часткове відведення військ з Київської області. У складі колон викрадені автівки та майно, - Генштаб
Російські військові продовжують частково виходити з Київської області в сторону Білорусі, але забирають зі собою викрадене майно українців
Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.
"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - повідомили у Генштабі.
На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії. Росіяни обмежують рух цивільного населення, використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримують в заручниках місцевих мешканців та активістів.
Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.
Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”.
"Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", - наголосили в ЗСУ.
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