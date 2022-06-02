Росія продовжує хаотично обстрілювати Миколаївщину, за добу щонайменше двоє людей загинуло, 13 поранено
Росія продовжує гатити по Очакову та Миколаєву, за добу 1 червня щонайменше дві людини загинуло, ще 13 дістали поранення
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва у телеграм.
"Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Широківській, Галіцинівській, Ольшанській, Первомайській та інших громадах. Пошкоджено житлові будинки. На жаль, є загиблі та поранені", - написала вона.
За її словами, Росія продовжує гатити по Очакову та Миколаєву. Дві людини загинуло, 13 - дістало поранення.
"У Миколаєві завдали удару по спальним районам з багатоповерхівками - дві людини загинули, ще дві отримали серйозні поранення", - написала Замазєєва.
Усі постраждалі отримують кваліфіковано допомогу у медзакладах. У миколаївських лікарнях станом на 2 червня перебуває 263 пацієнта, що постраждалих від російських атак. Ще 45 людей отримали допомогу амбулаторно, зазначила Замазєєва.
- Нагадаємо, бої на межі Херсонщини та Миколаївщини стали набагато запеклішими.
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