Росія продовжує знищувати українців: 1 червня на Донеччині вбито 4 мирних мешканців

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення. Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі. Також у Костянтинівці зареєстровано одну особу, що одержала поранення на Луганщині", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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