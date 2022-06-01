Росія продовжує знищувати українців: 1 червня на Донеччині вбито 4 мирних мешканців
За день 1 червня російські військові вбили 4 мирних жителів Донецької області
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення. Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі. Також у Костянтинівці зареєстровано одну особу, що одержала поранення на Луганщині", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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