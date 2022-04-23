Росія проводить перегрупування на сході України вже шосту добу, - Арестович

Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.



"Ворог продовжує зосереджувати головні зусилля в напрямку Слов'янськ - Краматорськ і намагається розвивати наступ в напрямку Гуляйполя. Проводить активні штурмові та пошукові дії, шукає слабкі місця в нашій оборони, щоб зосередити на них основний удар. Але поки це йому вже не вдається вже шосту добу поспіль. Він там перегруповується, будемо чекати результати цього перегрупування. Але щось мені підказує, що результати будуть невтішними для противника", - зазначив він.

Раніше у Міноборони України повідомили, що керівництво армії Росії завершує визначення вигідних місць для нанесення ударів на Сході України.