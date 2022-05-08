Росія розбомбила будинок українця, героя СРСР Петра Дзюби, який зараз зображений на пропагандистських плакатах по всій Москві
Влада Москви розвішала до 9 травня по всьому місту пропагандистські плакати з зображенням українця, чий будинок та могилу Росія знищила на Донеччині
Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.
"На плакатах, якими напередодні 9 травня обвішали Москву, зображено українця Петра Дзюбу. Героя СРСР", – написав він.
При цьому російські окупанти в 2022 році розбомбили його будинок у Костянтинівці Донецької області та цвинтар у Харкові, де він похований.
- Нагадаємо, у небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник-розвідник і крилату ракету.
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