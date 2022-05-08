Росія розбомбила будинок українця, героя СРСР Петра Дзюби, який зараз зображений на пропагандистських плакатах по всій Москві

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.

"На плакатах, якими напередодні 9 травня обвішали Москву, зображено українця Петра Дзюбу. Героя СРСР", – написав він.

При цьому російські окупанти в 2022 році розбомбили його будинок у Костянтинівці Донецької області та цвинтар у Харкові, де він похований.

Нагадаємо, у небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник-розвідник і крилату ракету.