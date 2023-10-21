Росія розірвала угоду з Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Припинити дію угоди між урядом РФ та урядом Фінляндської Республіки про сприяння прикордонному співробітництву між РФ та Фінляндською Республікою, підписаної в місті Гельсінкі 13 квітня 2012 року", - йдеться у розпорядженні опублікованому на офіційному російському інтернет-порталі правової інформації.

Виконання умов угоди було перервано з фінської сторони ще минулого року від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, а договір загалом є формальністю, заходи, що входили до нього, вже або встигли виконати, або їх виконання було перервано ще під час пандемії, заявив радник міністерства праці Фінляндії Петрі Хаапалайнен.