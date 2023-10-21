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Росія розірвала угоду з Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву

21 жовтня, 2023 субота
17:16
Світ прапор Росії

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав указ щодо припинення дії угоди між РФ та Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Припинити дію угоди між урядом РФ та урядом Фінляндської Республіки про сприяння прикордонному співробітництву між РФ та Фінляндською Республікою, підписаної в місті Гельсінкі 13 квітня 2012 року", - йдеться у розпорядженні опублікованому на офіційному російському інтернет-порталі правової інформації.

Виконання умов угоди було перервано з фінської сторони ще минулого року від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, а договір загалом є формальністю, заходи, що входили до нього, вже або встигли виконати, або їх виконання було перервано ще під час пандемії, заявив радник міністерства праці Фінляндії Петрі Хаапалайнен.

  • Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що готовий поговорити з очільником Росії Володимиром Путіним, якщо це сприятиме миру в Україні: проте наразі він не бачить передумов для цього.

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