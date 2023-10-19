Якщо це сприятиме миру в Україні: президент Фінляндії заявив, що готовий поговорити з Путіним

Про це інформує YLE.

Нііністьо зазначив, що готовність розмовляти з російським президентом - це питання європейського вибору. Він заявив, що якби це сприяло досягненню миру в Україні, то він особисто був би готовий розмовляти з Путіним. Однак, за його словами, зараз передумов для цього немає.

"Не думаю, що він (Володимир Путін, - ред.) зараз зателефонує", - сказав Нііністьо.

Також президент Фінляндії висловив сподівання, що російське повномасштабне вторгнення в Україну не переросте у заморожений конфлікт.