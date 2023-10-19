Якщо це сприятиме миру в Україні: президент Фінляндії заявив, що готовий поговорити з Путіним
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що готовий поговорити з очільником Росії Володимиром Путіним, якщо це сприятиме миру в Україні: проте наразі він не бачить передумов для цього
Про це інформує YLE.
Нііністьо зазначив, що готовність розмовляти з російським президентом - це питання європейського вибору. Він заявив, що якби це сприяло досягненню миру в Україні, то він особисто був би готовий розмовляти з Путіним. Однак, за його словами, зараз передумов для цього немає.
"Не думаю, що він (Володимир Путін, - ред.) зараз зателефонує", - сказав Нііністьо.
Також президент Фінляндії висловив сподівання, що російське повномасштабне вторгнення в Україну не переросте у заморожений конфлікт.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без деокупації Криму мир в Україні неможливий. За словами Зеленського, попри те, що зусилля України зосереджені на звільненні територій на півдні та сході країни, кінцевою метою Києва все ж є деокупація Кримського півострова.
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