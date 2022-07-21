Росія розривається між Півднем та Сходом України, - генерал-майор запасу Чумак
Головний військовий прокурор України у 2019-2020 рр Віктор Чумак вважає, що у ворога на Сході не вистачає військ для наступу, а на Півдні не вистачає військ для захисту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Про ситуацію, яка складається з Білоруссю, з російськими військами, що можуть наступати на Київ - Генштаб України знає. Якщо буде така загроза, ми теж будемо знати. Росія розривається між Півднем і Сходом України, перекидаючи війська. Вони не можуть забезпечити достатньо військ на Півночі для наступу", - зауважив Чумак.
Генерал-майор запасу також додав, що пріоритетом Росії є закріпити й відірвати території, які зараз окуповані.
"У Росіян не було можливостей захопити Київ - це був масовий і швидкий відступ", - наголосив Чумак.
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