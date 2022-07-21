Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Про ситуацію, яка складається з Білоруссю, з російськими військами, що можуть наступати на Київ - Генштаб України знає. Якщо буде така загроза, ми теж будемо знати. Росія розривається між Півднем і Сходом України, перекидаючи війська. Вони не можуть забезпечити достатньо військ на Півночі для наступу", - зауважив Чумак.

Генерал-майор запасу також додав, що пріоритетом Росії є закріпити й відірвати території, які зараз окуповані.

"У Росіян не було можливостей захопити Київ - це був масовий і швидкий відступ", - наголосив Чумак.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британський уряд найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї

Росія перекинула в Україну частину дивізії. Доказом цього є шеврони із символікою 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС Росії, які українські військові виявили на загиблих російських солдатах

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