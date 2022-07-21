Про це пише кореспондент Forbes Себастьєн Роблін.

Бійці 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ разом зі спецпризначенцями "Омеги" знищили живу силу ворога у боях під Слов'янськом на Донеччині. На мертвих російських солдатах виявили нашивки із зображенням схрещених стволів кулемету "Максим", що є символікою 18-тої кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил РФ.

Головне призначення угруповання – оборона Курильських островів, які Росія анексувала в Японії в останні дні Другої світової війни. Бійці виконують виключно статичну оборонну функцію, а підрозділ нараховує лише близько 3500 військовослужбовців.

Присутність 18-ї кулад на сході України демонструє суттєві кадрові проблеми російської армії. Кремль готовий жертвувати обороною політично важливих територій заради нарощення військових потужностей у війні з Україною.

Додамо, 18 липня українські військові знищили на Харківщині взвод російської ДРГ і взяли в полон командира.

Спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці, де знищили 60 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки.

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