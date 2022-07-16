Мінус 60 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки: спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці
Спецпідозділ Kraken показав спецоперацію, під час якої ліквідували 60 окупантів, 2 узяли в полон, знищили 5 одиниць російської техніки
Про це йдеться в телеграмі підрозділу.
"Вогневий наліт на Білогорівку. В ході операції бійцями спецпідрозділу KRAKEN було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон", - наголосили українські військові.
Довідка: селище Білогорівка перебуває у складі Лисичанської громади Сєверодонецького району Луганської області.
- 10 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнені втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи.
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