Про це йдеться в телеграмі підрозділу.

"Вогневий наліт на Білогорівку. В ході операції бійцями спецпідрозділу KRAKEN було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон", - наголосили українські військові.

Довідка: селище Білогорівка перебуває у складі Лисичанської громади Сєверодонецького району Луганської області.

10 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнені втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи.

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