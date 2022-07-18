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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські військові знищили на Харківщині взвод російської ДРГ і взяли в полон командира

Українські військові знищили на Харківщині взвод російської ДРГ і взяли в полон командира

18 липня, 2022 понедiлок
15:31
війна з Росією Станіслав Трутнєв

За підсумками бою вдалось знищити 36 окупантів, інші отримали поранення різного ступеня важкості

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Українські розвідники провели на Харківщині успішну спецоперацію. В селі Дементіївка Дергачівського району бійці "Кедру" виявили у зруйнованих будівлях підрозділ ворога. 

Внаслідок вогневого ураження загинуло майже 4 десятки живої сили ворога. Чимало російських солдатів зазнали поранень, зокрема, командир взводу ДРГ, якого вдалося взяти в полон. Ним виявився уродженець Запорізької області Станіслав Трутнєв, який у складі збройних сил РФ встиг повоювати і в Сирії. Військовому надали необхідну медичну допомогу і шпиталізували.

  • Додамо, нещодавно ЗСУ побили 1-шу гвардійську танкову армію, якій заздрили в НАТО.
  • Спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці.

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