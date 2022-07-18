Українські військові знищили на Харківщині взвод російської ДРГ і взяли в полон командира
За підсумками бою вдалось знищити 36 окупантів, інші отримали поранення різного ступеня важкості
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Українські розвідники провели на Харківщині успішну спецоперацію. В селі Дементіївка Дергачівського району бійці "Кедру" виявили у зруйнованих будівлях підрозділ ворога.
Внаслідок вогневого ураження загинуло майже 4 десятки живої сили ворога. Чимало російських солдатів зазнали поранень, зокрема, командир взводу ДРГ, якого вдалося взяти в полон. Ним виявився уродженець Запорізької області Станіслав Трутнєв, який у складі збройних сил РФ встиг повоювати і в Сирії. Військовому надали необхідну медичну допомогу і шпиталізували.
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