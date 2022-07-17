Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Збройні сили України побили найкращу армію Росії. Гордість Путіна - 1-ша гвардійська танкова армія - елітарні війська російської армії були розбиті на полях України. То було щось неймовірне, бо всі ми - військові в НАТО - дивились на ту 1-шу гвардійську танкову армію із такою заздрістю, що вона така чудова, бойова, ідеально обладнана, сучасна, натренована армія. Виявилося, що це лише міф. Ви дуже швидко на перших тижнях війни розібралися із тією гордістю Путіна", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що російські військові були готові лише до війни часів ІІ світової, а не до опору сучасних ЗСУ.

"Проблемою Росії є те, що вони не були готові до тієї війни, не були готові до боротьби за сучасними методами. Виглядає на те, що вони були готові до ведення війни традиційними методами, за прикладом Другої світової війни. І те, що росіяни зустріли на полях в Україні, було для них великим шоком", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

14 липня британська розвідка повідомила, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

За оцінками британської розвідки 15 липня, наступними цілями окупантів будуть Сіверськ та Бахмут.

16 липня британська розвідка повідомила, що скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.

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