Сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс", - британська розвідка
За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська
Про це повідомляє військова розвідка міністерство оборони Великої Британії.
"Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не "давити масою" - що зараз Росія не може використати", - зазначають в огляді.
Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів.
Разом з цим за останні 72 години росіяни не досягли якогось суттєвого просування і ризикують "втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська".
Крім того, у британській розвідці додають, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.
- 13 липня британська розвідка заявила, що найближчим часом Росія скоріш за все зосередиться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська.
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