Сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс", - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерство оборони Великої Британії.

"Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не "давити масою" - що зараз Росія не може використати", - зазначають в огляді.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів.

Разом з цим за останні 72 години росіяни не досягли якогось суттєвого просування і ризикують "втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська".

Крім того, у британській розвідці додають, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.

13 липня британська розвідка заявила, що найближчим часом Росія скоріш за все зосередиться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська.

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