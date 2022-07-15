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Наступними цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут, - британська розвідка

15 липня, 2022 п'ятниця
09:53
Світ окупанти

За оцінками британської розвідки, найближчими цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Російські джерела почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що російські війська поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.

Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.

В огляді згадують також ситуацію на острові Зміїний.

"Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої", - зазначають в огляді. 

Зазначають також, що загальна кількість вивезених до Росії людей з 24 лютого перевищує 2,5 млн. "На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ", - зазначає розвідка. 

  • 14 липня британська розвідка повідомила, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

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війна з Росією
окупанти
Бахмут
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