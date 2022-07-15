Наступними цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Російські джерела почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що російські війська поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.

Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.

В огляді згадують також ситуацію на острові Зміїний.

"Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої", - зазначають в огляді.

Зазначають також, що загальна кількість вивезених до Росії людей з 24 лютого перевищує 2,5 млн. "На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ", - зазначає розвідка.

14 липня британська розвідка повідомила, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

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