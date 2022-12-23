"Росія сподівається заморозити війну", - Столтенберг

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у своїй колонці в Financial Times.

"За останні місяці Росія мобілізувала понад 200 тис. військових, і це свідчить про готовність керівництва РФ до великої кількості втрат особового складу. Росіяни прагнуть отримати більше зброї та боєприпасів від інших авторитарних режимів, зокрема таких як Іран. РФ сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватись, переозброїтися та спробувати розпочати оновлений наступ", - ствердив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Володимир Зеленський запропонував РФ вивести війська, що б припинило "конфлікт". Однак "Москва це категорично відкинула".

"Це Путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, виїхавши з України. Зараз немає жодних ознак того, що він шукає справжнього миру", - наголосив Єнс Столтенберг.

Він додав, що більшість війн закінчується за столом переговорів, і президент України продемонстрував свій мирний план: "Але не забуваймо:те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з подіями на полі бою... Якщо Путін переможе в Україні, повідомлення Росії та іншим авторитарним режимам буде таке: сила дасть їм те, чого вони хочуть. Це була б катастрофа для України. Але це також зробило б увесь світ небезпечнішим, а всіх нас - уразливішими. Тому в наших власних інтересах безпеки підтримувати нашу підтримку України цієї зими і стільки, скільки буде потрібно".

21 грудня аналітик Defense Express Сергій Згурець пояснив, що повторний наступ російської армії з території Білорусі буде малоефективним, оскільки РФ втратила можливість використати ефект несподіванки

23 грудня міністр оборони Великої Британії заявив, що боєздатність армії Росії за 10 місяців повномасштабної війни проти України знизилася щонайменше на 50%. Він підкреслив, що "концепція російських батальйонно-тактичних груп, якою вже десять років пишається їхня військова доктрина, не витримала опору України".

Тоді ж в Офісі президента України наголосили не реагувати на інформацію щодо вторгнення Білорусі та не вірити розмовам у стилі "мій знайомий військовий сказав".

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