Про це інформує в телеграмі радниця керівника Офісу президента Дарина Зарівна.

"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди - "вторгнення з Білорусі" знову вкидається в наш медійний простір", - пише Зарівна.

Повідомляється, що пропагандисти та боти в соцмережах ширять інформацію начебто від перевірених джерел - знайомих.

"Причому, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав", - додала радниця.

Зарівна пише, що на таку інформацію відповідь може бути коротка - готовність наших ЗСУ.

"Слухайте лише офіційних спікерів. Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", - додала представниця ОП.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

З'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.

Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною.

22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком.

23 грудня повідомляється, що із Росії прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К до Білорусі.

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