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До Білорусі прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К із Росії

23 грудня, 2022 п'ятниця
10:36
Світ

23 грудня повідомляється, що із Росії прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К до Білорусі

Про це інформує міністерство оборони Білорусі.

"У Білорусь із Росії прибула чергова партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К", - пише пресслужба.

Повідомляється, що Білорусь отримала цю партію озброєнь в рамках міжурядового договору про військово-технічне співробітництво з РФ.

Найближчими днями комплекси надійдуть до частин. Особовий склад уже пройшов підготовку та освоїв ЗРК.

Начальник головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони генерал-майор Леонід Касінський вважає, що зенітно-ракетні комплекси Тор-М2К - ефективний засіб ураження повітряних цілей різного типу, зокрема високошвидкісних і низькошвидкісних.

  • 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.
  • Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.
  • З'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.
  • Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною.
  • 22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком.  

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