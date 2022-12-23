До Білорусі прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К із Росії
23 грудня повідомляється, що із Росії прибула партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К до Білорусі
Про це інформує міністерство оборони Білорусі.
"У Білорусь із Росії прибула чергова партія зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К", - пише пресслужба.
Повідомляється, що Білорусь отримала цю партію озброєнь в рамках міжурядового договору про військово-технічне співробітництво з РФ.
Найближчими днями комплекси надійдуть до частин. Особовий склад уже пройшов підготовку та освоїв ЗРК.
Начальник головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони генерал-майор Леонід Касінський вважає, що зенітно-ракетні комплекси Тор-М2К - ефективний засіб ураження повітряних цілей різного типу, зокрема високошвидкісних і низькошвидкісних.
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