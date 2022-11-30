Росія спрямувала по Сумщині 150 мін і снарядів. Пошкоджено критичну інфраструктуру, зерносклади та автівки
За день, 29 листопада, російський агресор спрямував по території Сумської області 150 мін, снарядів та іншої вибухівки
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Гатили по прикордонних селах із артилерії (загалом 66 прильотів зі 152 мм і 120 мм калібрів. А також із мінометів - 12 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль", - пише Живицький.
Новослобідську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Загалом 29 прильотів. Росіяни пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.
У Ворожбянській громаді зафіксовано 30 прильотів із артилерії 152 мм калібру. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків. А також електричні та газові мережі.
"Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 прильотів). Пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання", - йдеться у зведенні.
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