Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Гатили по прикордонних селах із артилерії (загалом 66 прильотів зі 152 мм і 120 мм калібрів. А також із мінометів - 12 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль", - пише Живицький.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Загалом 29 прильотів. Росіяни пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

У Ворожбянській громаді зафіксовано 30 прильотів із артилерії 152 мм калібру. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків. А також електричні та газові мережі.

"Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 прильотів). Пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання", - йдеться у зведенні.

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