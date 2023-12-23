Росія створила авіакомпанію для перевезення нелегальних мігрантів до Європи через Мінськ, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Авіакомпанія Southwind Airlines базується в Анталії. Її створили невдовзі після початку війни в Україні. Однак усі її три літаки і більшість співробітників — з російської Nordwind Airlines, що базується в Москві.

Nordwind належить турфірмі Pegas Touristik, власники якої — росіяни з турецьким корінням. Нещодавно влада Білорусі оголосила, що з 23 грудня Southwind відкриває прямі рейси зі Стамбула до Мінська всього за 195 євро. Час у польоті — на дві години менший, ніж у Belavia, яка через санкції не може літати через ЄС.

Як відомо, Turkish Airlines раніше скасувала рейси до Мінська під тиском Європи.

За інформацією BILD, влада Польщі вважає новий напрямок польотів Southwind кроком до організації "нового спланованого напливу біженців через Росію та Білорусь".

Незалежні білоруські журналісти також пишуть, що Southwind створено для обходу санкцій проти РФ. У Варшаві впевнені, що Москва та Мінськ активізують "гібридну операцію" для посилення міграційної та, як наслідок, політичної кризи у західних країнах, особливо у Німеччині.