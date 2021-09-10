Росія та Білорусь домовились про скасування роумінгу
Білорусь і Росія домовилися про скасування роумінгу на території своєї Союзної держави
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Сторони домовилися про розробку нових і актуалізації чинних угод в галузі зв'язку та інформатизації, про уніфікацію законодавств в галузі поштового зв'язку, про побудову інфраструктури мереж зв'язку, а також про скасування роумінгу на території союзної держави", - йдеться у спільній заяві прем'єрів.
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Також країни домовилися визнавати та обмінюватися е-документами і е-підписами і надавати держпослуги в електронній формі.
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