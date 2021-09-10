Росія та Білорусь домовились про скасування роумінгу

Про це повідомляє Інтерфакс.



"Сторони домовилися про розробку нових і актуалізації чинних угод в галузі зв'язку та інформатизації, про уніфікацію законодавств в галузі поштового зв'язку, про побудову інфраструктури мереж зв'язку, а також про скасування роумінгу на території союзної держави", - йдеться у спільній заяві прем'єрів.



Читайте також: Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави



Також країни домовилися визнавати та обмінюватися е-документами і е-підписами і надавати держпослуги в електронній формі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb