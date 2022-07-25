Росія та її агенти активно включаться в дискусію щодо законопроєкту про нацменшини, - нардепка Совсун

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"Я переживаю за долю законопроєкту про нацменшини, тому що ми знаємо наскільки Росія та друзі Путіна включаться в цю дискусію. Тут буде дуже бурхлива дискусія. Треба сказати основні положення, що власне хоче досягти президент в цьому законопроєкті, яким чином уряд бачить його модель і починати про це говорити наперед, а не так, що потім з'являться недоопрацьовані ідеї і піднімуть хвилю і буде незрозуміло, в чому кінцева мета. Ось це питання по національним меншинам буде вкрай болючим", - сказала нардепка.

Вона наголосила, що в Україні після перемоги має пройти перепис населення.

"Спитати, який відсоток людей ідентифікують себе як росіяни і тоді пояснювати Єврокомісії, що в нас закриваються школи з російською мовою навчання, тому що люди перестають Ідентифікувати себе як росіяни", - додала нардепка.

Совсун вважає, діалог з партнерами буде спокійніший, в тому числі і з тими, які до недавнього часу відмовлялися визнавати історичні реалії, імперський вплив Росії і те, звідки в Україні взялась така кількість російськомовних всередині суспільства.

"Отут я впевнена, що перепис після перемогидуже великою мірою допоможе заспокоїти цю дискусію і вивести її в раціональне русло, наскільки це буде можливо", - підсумувала вона.