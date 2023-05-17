Росія та Іран домовилися про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом
Росія та Іран 17 травня підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом як основний світовий торговельний шлях
Про це пише Reuters.
За підписанням угоди по відеозв'язку спостерігали президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Ібрахім Раїсі.
Залізниця Решт - Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем.
"Унікальна транспортна артерія Північ - Південь, частиною якої стане залізниця Решт - Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки", - заявив Путін.
Він також сказав, що залізниця протяжністю 162 км вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.
"Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та Москвою", - сказав Раїсі.
- Раніше ЗМІ писали, що Іран доставляє боєприпаси Росії Каспійським морем.
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