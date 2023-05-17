Про це пише Reuters.

За підписанням угоди по відеозв'язку спостерігали президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Ібрахім Раїсі.

Залізниця Решт - Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем.

"Унікальна транспортна артерія Північ - Південь, частиною якої стане залізниця Решт - Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки", - заявив Путін.

Він також сказав, що залізниця протяжністю 162 км вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

"Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та Москвою", - сказав Раїсі.