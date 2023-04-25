Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела на Близькому Сході.



Російські кораблі переправляють велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів через Каспійське море, щоб допомогти військам, які воюють в Україні.

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 тис артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів з Ірану в Росію, згідно з офіційними даними та документами, з якими ознайомились журналісти The Wall Street Journal. Розвідувальні дані про поставки були передані США.

Така активна співпраця між Москвою та Тегераном створює зростаючу проблему для США та їхніх союзників.

Остання партія, про яку стало відомо журналістам видання, відправилась морським шляхом з Ірану до Росії 23 березня.