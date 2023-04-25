Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем, - The Wall Street Journal
Іран допомогає Росії вести агресивну війну в Україні та доставляє боєприпаси водним шляхом - через Каспійське море до Астрахані
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела на Близькому Сході.
Російські кораблі переправляють велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів через Каспійське море, щоб допомогти військам, які воюють в Україні.
За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 тис артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів з Ірану в Росію, згідно з офіційними даними та документами, з якими ознайомились журналісти The Wall Street Journal. Розвідувальні дані про поставки були передані США.
Така активна співпраця між Москвою та Тегераном створює зростаючу проблему для США та їхніх союзників.
Остання партія, про яку стало відомо журналістам видання, відправилась морським шляхом з Ірану до Росії 23 березня.
- Кабінет Міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до Ірану. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 квітня.
- Для останніх атак по України у квітні росіяни використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131.
- РФ продовжує використовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" та інші малоточні системи, намагаючись компенсувати нестачу високоточних ракет та виявити ППО України.
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