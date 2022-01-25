Росія та Китай хочуть перейти до нової карти світу, - Клімкін

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкінв ефірі програми "Вердикт із Сергієм Руденко", передає Еспресо.TV.



"Росія і Китай хочуть перейти до нової карти світу", - сказав він.



Клімкін розповів, що РФ та Китай планують, щоб вона ділилася на країни сфери "домінування" та сфери "впливу".



"За кремлівським сценарієм ми (Україна, - ред.) мали б бути віднесені до сфери домінування Росії, а країни Варшавського договору, нові країни-члени НАТО - до сфери впливу", - уточнив ексміністр.



За його словами, "домінування" означає, що країна має останнє слово, приймає остаточне рішення, а "сфера впливу" - йдуть консультації і можливість впливу на потенційні рішення.

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