Росія та Китай хочуть перейти до нової карти світу, - Клімкін
Росія та Китай планують перейти до нової карти світу, де країни ділитимуться на сферу домінування та сферу впливу
Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкінв ефірі програми "Вердикт із Сергієм Руденко", передає Еспресо.TV.
"Росія і Китай хочуть перейти до нової карти світу", - сказав він.
Клімкін розповів, що РФ та Китай планують, щоб вона ділилася на країни сфери "домінування" та сфери "впливу".
"За кремлівським сценарієм ми (Україна, - ред.) мали б бути віднесені до сфери домінування Росії, а країни Варшавського договору, нові країни-члени НАТО - до сфери впливу", - уточнив ексміністр.
За його словами, "домінування" означає, що країна має останнє слово, приймає остаточне рішення, а "сфера впливу" - йдуть консультації і можливість впливу на потенційні рішення.
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