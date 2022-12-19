Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання
РФ та Китай оголосили про проведення спільних воєнно-морських навчань з 21 по 27 грудня. Зазначена мета - "укріплення воєнно-морських відносин між країнами"
Про це повідомляє Reuters.
Росія заявила, що в навчаннях братимуть участь чотири кораблі, серед них - ракетний крейсер "Варяг". З китайської сторони буде шість кораблів, а також літаки та гелікоптери з обох країн.
"Основна мета - укріпити воєнно-морські відносини РФ та Китаю, підтримка миру та стабільності Азійсько-Тихоокеанського регіону", - заявило міністерство оборони Росії.
Російські кораблі вийшли в понеділок з порту Владивостока.
Спільні воєнно-морські навчання проводяться щорічно з 2012 року. Цьогоріч вони міститимуть артилерійські стрільби у Східнокитайському морі.
- Виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що Китай користується ослабленням Росії та ізоляцією від Заходу.
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