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Війна з Росією: хроніка
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Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання

19 грудня, 2022 понедiлок
13:42
Світ Китай

РФ та Китай оголосили про проведення спільних воєнно-морських навчань з 21 по 27 грудня. Зазначена мета - "укріплення воєнно-морських відносин між країнами"

Про це повідомляє Reuters.

Росія заявила, що в навчаннях братимуть участь чотири кораблі, серед них - ракетний крейсер "Варяг". З китайської сторони буде шість кораблів, а також літаки та гелікоптери з обох країн.

"Основна мета - укріпити воєнно-морські відносини РФ та Китаю, підтримка миру та стабільності Азійсько-Тихоокеанського регіону", - заявило міністерство оборони Росії.

Російські кораблі вийшли в понеділок з порту Владивостока. 

Спільні воєнно-морські навчання проводяться щорічно з 2012 року. Цьогоріч вони міститимуть артилерійські стрільби у Східнокитайському морі.

  • Виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що Китай користується ослабленням Росії та ізоляцією від Заходу.

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Росія
Китай
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2022, понедiлок
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