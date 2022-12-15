Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай намагатиметься зайняти всі ніші, з яких вийшли західні компанії у Росії. Росія шукає варіанти щодо отримання китайських мікрочипів, щоб використовувати у своєму військовому озброєнні. Росіяни офіційно висловлюють невдоволення, що Китай не дозволяє свої найновіші чіпи, які використовуються у китайському оборонному комплексі, постачати у Росію. Китай й далі очікуватиме, якщо Росія програє кампанію 2023 року, вони не будуть постачати росіянам мікрочипи", - підкреслив Бурковський.

За словами аналітика, У Китаї побоюються, що наші партнери можуть знайти протидію китайській зброї.

"У Китаї побоюються того, що китайське обладнання потрапить у наші руки й відповідно потрапить у руки наших західних союзників. І Захід знайде протидію китайській зброї. Китай триматиме Росію на дистанції, не підпускаючи до себе, але все більше прив’язуючи російську економіку до своєї. Китай буде перетворювати Росію на свою колонію в економічному сенсі", - пояснив Бурковський.

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