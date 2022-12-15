Китай перетворюватиме Росію на свою колонію, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
Виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що Китай користується ослабленням Росії та ізоляцією від Заходу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Китай намагатиметься зайняти всі ніші, з яких вийшли західні компанії у Росії. Росія шукає варіанти щодо отримання китайських мікрочипів, щоб використовувати у своєму військовому озброєнні. Росіяни офіційно висловлюють невдоволення, що Китай не дозволяє свої найновіші чіпи, які використовуються у китайському оборонному комплексі, постачати у Росію. Китай й далі очікуватиме, якщо Росія програє кампанію 2023 року, вони не будуть постачати росіянам мікрочипи", - підкреслив Бурковський.
За словами аналітика, У Китаї побоюються, що наші партнери можуть знайти протидію китайській зброї.
"У Китаї побоюються того, що китайське обладнання потрапить у наші руки й відповідно потрапить у руки наших західних союзників. І Захід знайде протидію китайській зброї. Китай триматиме Росію на дистанції, не підпускаючи до себе, але все більше прив’язуючи російську економіку до своєї. Китай буде перетворювати Росію на свою колонію в економічному сенсі", - пояснив Бурковський.
- 9 грудня США планують ввести санкції проти Росії та Китаю через іранські дрони у війні в Україні та за незаконне рибальство Пекіну в Тихому океані
- Темпи рівня економічного зростання Америки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе