США планують нові санкції проти РФ та Китаю, - Reuters

Про це інформують на сайті Reuters.

США засудили експорт Іраном військових безпілотників до Росії для їх використання проти України.

"Очікується, що санкції стосуватимуться ряду російських підприємств оборонної промисловості, залучених до передачі іранських безпілотників до Росії", - пише видання посилаючись на двох американських чиновників.

Reuters повідомляє, що санкції США планують запровадити на підставі Глобального акту Магнітського, який уповноважує уряд Штатів накладати санкції на іноземних урядовців у всьому світі, які вважаються порушниками прав людини, заморожувати їхні активи та забороняти їм в'їзд.

Також санкції стосуватимуться близько 170 китайських організацій. Обмеження будуть спрямовані за те, що Вашингтон вважає незаконним виловом риби в Тихому океані, на тлі стурбованості тим, що Китай переловлює рибу та використовує свій рибальський флот для розширення морського впливу Пекіна.