США планують нові санкції проти РФ та Китаю, - Reuters
9 грудня США планують ввести санкції проти Росії та Китаю через іранські дрони у війні в Україні та за незаконне рибальство Пекіну в Тихому океані
Про це інформують на сайті Reuters.
США засудили експорт Іраном військових безпілотників до Росії для їх використання проти України.
"Очікується, що санкції стосуватимуться ряду російських підприємств оборонної промисловості, залучених до передачі іранських безпілотників до Росії", - пише видання посилаючись на двох американських чиновників.
Reuters повідомляє, що санкції США планують запровадити на підставі Глобального акту Магнітського, який уповноважує уряд Штатів накладати санкції на іноземних урядовців у всьому світі, які вважаються порушниками прав людини, заморожувати їхні активи та забороняти їм в'їзд.
Також санкції стосуватимуться близько 170 китайських організацій. Обмеження будуть спрямовані за те, що Вашингтон вважає незаконним виловом риби в Тихому океані, на тлі стурбованості тим, що Китай переловлює рибу та використовує свій рибальський флот для розширення морського впливу Пекіна.
- Нагадаємо, напередодні СЕНАТ США підтримав проєкт оборонного бюджету на рекордні $848 млрд. У Кремлі такий небувалий кошторис викликав істерику – речник Путіна Пєсков заявив, що він має "безпрецедентно конфронтаційний характер" стосовно Росії.
- Експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор наголосив, що санкції Штатів, запроваджені проти Росії, мають реальний вплив на її можливості ведення війни, однак у відповідь на ракетний терор Кремля проти мирних українців цей тиск повинен збільшитися – Росію мають визнати країною-спонсором тероризму.
- Голови парламентів України, Литви та Сенату Польщі підписали Резолюцію, про підтримку України, а спікери держав закликали світ зберегти й посилити санкції проти РФ.
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