На цьому наголосив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, пише Укрінформ.

"Санкції, введені раніше проти Росії, поступово збільшують витрати для них",- зазначив експосол.

Він пояснив, що росіяни зараз не можуть виготовляти в промислових масштабах ракети та інше сучасне озброєння, бо не мають мікросхем. Навіть те, що вони намагаються дістати на чорному ринку, не може замінити їм виробництво, яке існувало раніше.

"Тож чинні санкції мають ефект",- зазначив Тейлор.

Проте, за його словами, "має бути дана відповідь на цей жах, на цей геноцид, ці воєнні злочини, звірства, атаки на енергооб’єкти". За його словами, має бути більше санкцій.

Він також висловив переконання, що Росія заслуговує на статус держави-спонсора тероризму: "Те, що вони чинять – це явний тероризм, це терористичні акти". Такий статус для РФ, за його словами, став би "гарним наступним кроком" з боку США, який потягнув би за собою ще більший санкційний тиск.

Тейлор погодився, що для адміністрації США це залишається складним рішенням, оскільки є потреба, зокрема, обговорювати з РФ важливі питання у сфері національної безпеки, такі як нерозповсюдження та скорочення ядерних озброєнь. Однак, нагадав він, кілька днів тому держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що Держдеп зараз працює з Конгресом над тим, як подолати ці складнощі.

Нагадаємо, напередодні СЕНАТ США підтримав проєкт оборонного бюджету на рекордні $848 млрд. У Кремлі такий небувалий кошторис викликав істерику – речник Путіна Пєсков заявив, що він має "безпрецедентно конфронтаційний характер" стосовно Росії.

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