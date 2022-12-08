Росія тримає у Чорному та Середземному морях кораблі з 80 "калібрами"
У Чорне море РФ вивела на бойове чергування один корабель, а в Середземне – п'ять носіїв з крилатими ракетами "Калібр"
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Також у Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", із загальним залпом 76 ракет.
У ВМС зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 25 суден, з яких 9 суден рухалось з протоки Босфор, а до Чорного моря – 12 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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