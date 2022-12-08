З портів України відправили ще понад 78 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива: з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії", - пише пресслужба.

Зокрема серед кораблів вийшов балкер FULMAR S з 11,5 тис. тонн української агропродукції для Єгипту.

Нині в портах Одеси під обробкою 20 суден, які завантажать 557,4 тис. тонн зерна з нашої землі.

Станом на 8 грудня по "зерновому коридору" рухаються 4 судна завантажені 80 тис. тонн агропродукції.

Загалом від 1 серпня з українських портів вийшло 531 судно, яке експортувало 13,3 млн тонн продовольства з України до країн Азії, Європи та Африки.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.

15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що до літа за програмою Grain from Ukraine з України відправлять близько 60 суден із продовольством.

1 грудня з українського порту відправили 27 тис. тонн пшениці до Алжиру. Загалом три судна доставлять 126 тис. тонн нашої агропродукції для країн Європи, Африки й Азії.

7 грудня з українських портів відправилися до Азії та Європи судна з майже 150 тис. тонн нашої агропродукції.

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