З портів Одещини вийшло чотири судна з майже 150 тис. тонн української агропродукції

Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива: з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи", - пише пресслужба.

Повідомляється, що серед кораблів з українським товаром відправився балкер SUGAR з 37,5 тис. тонн олії для Індії. Також у портах Одеси під обробкою 20 суден, на які завантажать 613,2 тис. тонн агропродукції з української землі.

Нині по "зерновому коридору" рухаються три судна з 162,4 тис. тонн товару.

Загалом від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.

15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що до літа за програмою Grain from Ukraine з України відправлять близько 60 суден із продовольством.

1 грудня з українського порту відправили 27 тис. тонн пшениці до Алжиру. Загалом три судна доставлять 126 тис. тонн нашої агропродукції для країн Європи, Африки й Азії.

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