З Одеси до Алжиру відправили 27 тис. тонн української пшениці
1 грудня з українського порту відправили 27 тис. тонн пшениці до Алжиру. Загалом три судна доставлять 126 тис. тонн нашої агропродукції для країн Європи, Африки й Азії
Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.
"Зернова ініціатива: відправлено 27 тис. тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи", - пише пресслужба.
Повідомляється, що сьогодні з портів Одеси вийшов караван з трьох суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема серед них і балкер GOLDEN ARSENAL з українською пшеницею для Алжиру.
"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 22 судна. На них завантажують 767 тис. тонн української агропродукції", - роз'яснюють у відомстві.
По "зерновому коридору" нині рухаються чотири кораблі завантажені 205 тис. тоннами нашої агропродукції.
Загалом від 1 серпня з одеських портів вийшло 508 суден, які експортували 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.
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