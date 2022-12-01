З Одеси до Алжиру відправили 27 тис. тонн української пшениці

Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива: відправлено 27 тис. тонн пшениці для Алжиру, який потерпає від продовольчої кризи", - пише пресслужба.

Повідомляється, що сьогодні з портів Одеси вийшов караван з трьох суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема серед них і балкер GOLDEN ARSENAL з українською пшеницею для Алжиру.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 22 судна. На них завантажують 767 тис. тонн української агропродукції", - роз'яснюють у відомстві.

По "зерновому коридору" нині рухаються чотири кораблі завантажені 205 тис. тоннами нашої агропродукції.

Загалом від 1 серпня з одеських портів вийшло 508 суден, які експортували 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.

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