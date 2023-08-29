Росія утримує у Чорному морі 4 ворожих кораблі, ракетоносії відсутні
У Чорному та Азовському морях не перебувають ракетоносії "калібрів", вони заведені у порти базування
Про це повідомили у facebook ВМС ЗСУ.
Станом на 09:00 29 серпня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Фото: facebook ВМС ЗСУСтало також відомо, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 5 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 11 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
- У понеділок, 28 серпня, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган".
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