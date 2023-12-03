Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносії відсутні

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"Станом на 08:00 03.12.2023 в Чорному морі перебувають 5 ворожих кораблів, в Азовському морі - 1 ворожий корабель, в Середземному морі - 2. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 4 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря - 2 судна, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), зазначають військові.