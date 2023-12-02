Росія завела ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі чергують 4 кораблі

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначалося, що на бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі чергує один корабель.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря - 16 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Учора на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 9 російських кораблів, серед них був один підводний носій крилатих ракет типу "Калібр".