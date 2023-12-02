Росія завела ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі чергують 4 кораблі
Станом на ранок суботи, 2 грудня, російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі. Натомість носії крилатих ракет "калібр" відсутні
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначалося, що на бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі чергує один корабель.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 16 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Учора на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 9 російських кораблів, серед них був один підводний носій крилатих ракет типу "Калібр".
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